OM : Raymond Domenech prend la défense d’Habib Beye

Alors que l’OM traverse une période très compliquée et a glissé jusqu’à une inquiétante sixième place en Ligue 1, les critiques autour d’Habib Beye se multiplient à Marseille. Arrivé après le départ de Roberto De Zerbi, le technicien sénégalais peine pour l’instant à imposer sa patte, tandis que les résultats continuent de se dégrader semaine après semaine. Après le nul frustrant concédé face à l’OGC Nice, la pression est encore montée d’un cran avant le déplacement crucial à Nantes ce samedi, où les Marseillais devront impérativement réagir pour ne pas voir leurs ambitions européennes s’effondrer un peu plus.

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Mais sur le plateau de L’Équipe du Soir, Raymond Domenech a tenu à prendre la défense du coach olympien, estimant que les responsabilités ne devaient pas uniquement retomber sur lui. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a notamment pointé du doigt l’attitude des joueurs : « les joueurs s’engouffrent dès qu’il y a une faille de l’entraîneur ou d’un dirigeant. Ce n’est jamais de leur faute ! » Une sortie forte qui intervient alors qu’Habib Beye lui-même dénonçait récemment les nombreuses critiques à son encontre : « les critiques sont très corrélées à ma présence. »