OGC Nice : Jean-Pierre Rivère revient sur le départ mouvementé de Christophe Galtier

Christophe Galtier à l'OGC Nice, c'est officiellement fini depuis ce lundi matin. En effet, les Aiglons viennent de présenter devant la presse leur nouvel entraîneur : Lucien Favre, qui a annoncé des changements pour le club azuréen. Mais au cours de cette conférence de presse, la question du départ de Christophe Galtier, en partance vers Paris, a été évoquée. Jean-Pierre Rivère, le président niçois, est revenu sur la fin de saison compliquée du technicien et les tensions avec Julien Fournier, directeur du football de Nice.

«J'étais très heureux d'avoir Christophe Galtier (...) Aujourd'hui, on connait la destination de Christophe, je ne vais pas m'en mêler. J'espère qu'il fera la meilleure des saisons, c'est une opportunité fantastique qu'il fallait prendre. Des tensions ? (entre Christophe Galtier et Julien Fournier) Cela fait partie de la vie, ce ne sont pas des choses que l'on aime. Avec Julien Fournier, on a eu des visions différentes sur le plan de la stratégie, mais cela ne change rien. Il semble avoir un avenir ailleurs qu'à l'OGC Nice», a expliqué le président durant la conférence de presse.