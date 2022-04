Man City : Pep Guardiola réagit à l'annonce de Fernandinho

À la veille d'affronter l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, Fernandinho a lâché une petite bombe en conférence de presse. «Est-ce que j'aimerais prolonger ici un an ? Je ne crois pas», a avoué le Brésilien. Une phrase qui a mis d'ailleurs Pep Guardiola dans l'embarras. Le technicien espagnol, qui s'est présenté face aux médias après lui, a déclaré : «oh. Je ne savais pas. Vous me donnez la nouvelle. Je ne l'ai pas entendu. On verra ce qu'il se passe. Je ne sais pas ce qui va arriver. Il est si important. Je lui demanderai».

L'ancien coach du Barça fera-t-il tout pour retenir son joueur ? «A la fin de la saison on parle, c'est peut-être à cause de sa famille. J'adorerais ça (qu'il reste). Nous parlerons. Il joue un rôle important cette saison, j'aime les gens qui se comportent ainsi en coulisses. Je sais ce qu'il a fait. Derrière moi, il gère beaucoup de nos joueurs et stars au profit de l'équipe. Je le félicite et il était là quand je suis arrivé. Nous le connaissons bien, depuis le premier jour jusqu'à maintenant il est toujours là. C'est un joueur incroyable pour Man City. Il y a des choses que personne ne sait mais que je sais». Affaire à suivre...

