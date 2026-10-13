Ligue des Champions : le LOSC surclassé à Arsenal

La défaite inaugurale face au Betis à domicile (3-2) a d’emblée hypothéqué les chances de qualification du LOSC en Ligue des Champions. Le déplacement sur la pelouse d’Arsenal ce mardi à l’occasion de la 2e journée risquait bien de compliquer davantage les choses, surtout pour une équipe privée de l’un de ses cadres, Tiago Santos, pour le reste de la saison. Davide Ancelotti faisait confiance au tout jeune Maxima Goffi, 18 ans et 5 matchs professionnels avant le coup d’envoi, pour remplacer le Brésilien. L’entraîneur italien optait également pour Ueda en pointe et non Giroud, lequel retrouvait l’Emirates Stadium. Vainqueur de son premier match à Naples dans cette compétition, Arsenal se présentait sans Calafiori, Saka ou encore Ödegaard, tous laissés sur le banc.

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C’est dire la confiance de Mikel Arteta en son groupe étoffé. Pourtant, cette équipe remaniée n’offrait pas tous les gages de sécurité durant ces 20 premières minutes. Lille tenait la dragée haute au vice-champion d’Europe en jouant crânement sa chance. Bakwa tentait sa chance du gauche, alors qu’il y avait sans doute mieux à faire en décalant Haraldsson à l’autre bout de la surface (6e). Les Dogues défendaient particulièrement bien face à des Gunners un peu en manque de créativité. Ils n’en profitaient pas non plus pour se montrer dangereux, les initiatives, trop souvent individuelles, manquaient de soutien. Il y a tout de même eu Ueda qui pensait avoir ouvert le score en reprenant ce tir contré de Bentaleb. Malheureusement pour le Japonais, Haraldsson avait dévié le ballon en position de hors-jeu (22e).

Le LOSC s’est écroulé au retour des vestiaires

Arsenal ne tremblait pas pour autant et commençait son entreprise de rouleau-compresseur. Au fur et à mesure de cette première période, les Anglais se rapprochaient de la surface en passant souvent dans le dos des latéraux, comme ce centre de Timber pour Merino (19e), puis de l’autre côté, celui de Lewis-Skelly pour Eze (37e). Özer restait vigilant à chaque fois, avant un dernier arrêt peu académique, mais encore efficace devant Guimarães, alors que Gyökeres rodait (45e+1). La mi-temps arrivait à point nommé pour les Lillois, de plus en plus en difficulté pour ressortir le ballon. Seulement au retour des vestiaires, l’écart de niveau entre les deux équipes devenait de plus en plus criant. Vaillants en début de match, ils ne parvenaient plus du tout à enchaîner trois passes, complètement dépassés par leurs adversaires.

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La défense tenait tant bien que mal 20 minutes, un petit miracle déjà. La sentence se rapprochait et a fini par tomber par Timber à la réception d’un ballon de Madueke avant un enchaînement parfait conclu par un piqué (1-0, 64e). Dans la foulée, le LOSC s’effondrait, enfoncé par les entrants Havertz, Ödegaard et surtout Saka, passeur pour Eze (2-0, 67e), avant d’être lui-même buteur (3-0, 71e). L’entrée de Giroud (78e) sous les applaudissements de l’Emirates Stadium, à la place de Ueda touché au genou et dont l’état sera à surveiller, ne changeait rien à la physionomie de cette fin de match. Tout juste Lille est-il parvenu à ressortir un peu plus de ballons face à des Gunners en gestion, et désormais 4es de C1. Les Dogues sont quant à eux 32e avant de recevoir Galatasaray la semaine prochaine et contre qui il faudra prendre au moins un point pour espérer faire partie du top 24.