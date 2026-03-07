Menu Rechercher
PSG : des joueurs ont déçu Luis Enrique…

Par Maxime Barbaud
1 min.
Luis Enrique @Maxppp

Battu par Monaco (3-1) au Parc des Princes en ouverture de la 25e journée de Ligue 1 vendredi soir, le PSG a connu sa 4e défaite, déjà, en 2026. De mauvais augure avant de retrouver Chelsea en 8e de finale aller de Ligue des Champions, mercredi (21h), et qui confirme les craintes du staff technique observées ces derniers jours.

Par ailleurs, RMC révèle que des comportements et des performances de certains joueurs ont déçu et sont estimés inférieurs aux attentes. Ce n’est pas la première fois cette saison que Luis Enrique et ses adjoints ont remarqué une baisse de régime. Malgré cela, les Parisiens seraient très motivés à l’idée de retrouver les Blues, qui les ont battus en finale du Mondial des Clubs en juillet dernier.

