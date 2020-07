Serie A : Sassuolo enchaîne et s'offre Lecce

Dans le cadre de la 30ème journée de Serie, Sassuolo recevait Lecce au Citta del Tricolore à Reggio Emilia. Victorieux (3-1) face à la Fiorentina, les hommes de Roberto de Zerbi pouvaient enchaîner face à un adversaire mal en point au classement. La rencontre démarrait idéalement pour les locaux grâce à Caputo bien servi par Locatelli qui lobait le gardien pour l'ouverture du score (1-0, 5e). Lecce ne rendait pas les armes et égalisait peu avant la demi-heure de jeu par Lucioni à la réception d'un corner frappé par Calderoni (1-1, 27e). Juste après l'heure de jeu, Sassuolo reprenait les devants grâce à un penalty de Berardi (2-1, 63e).

Quatre minutes plus tard, les visiteurs recollaient à nouveau au score sur un penalty marqué par Mancuso (2-2, 67e). Dans le dernier quart d'heure, Boga à l'entrée de la surface décochait une belle frappe et ajustait Gabriel (3-2, 77e). Sassuolo pliait le match six minutes plus tard par Muldur d'une frappe imparable pour Gabriel (4-2, 83e). Grâce à son onzième succès de la saison, Sassuolo se hissait à la neuvième place du classement. De son côté, Lecce va devoir se battre jusqu'au bout pour sauver sa peau en Serie A...

