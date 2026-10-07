OM : les confessions de Neal Maupay sur le calvaire que lui a imposé Roberto De Zerbi

Neal Maupay (30 ans) a vécu un exercice 2025/2026 plus que difficile. Écarté de l’équipe première dès le coup d’envoi de la saison, l’attaquant sous contrat jusqu’en 2028 n’est apparu qu’à une reprise (1 minute de jeu contre Nice le 21 novembre) avant de filer en prêt au Séville FC lors du mercato hivernal 2026. Un constat incompréhensible pour un joueur dont le coach l’avait qualifié de « fils » un soir de février 2025. « Neal Maupay, c’est comme mon fils. Il reste à Marseille jusqu’à ce que je sois là. C’est un exemple sur et en dehors le terrain, il n’est pas en super condition physique. » Aujourd’hui, s’il n’en veut pas à l’Italien, Maupay est revenu sur cette déclaration et sa mise à l’écart qui l’ont fait souffrir.

La suite après cette publicité

« En tout cas, moi, je ne traite pas mes enfants comme ça. Après, chacun a sa manière, ses méthodes d’éducation. (…) Quand vous venez à l’entraînement et que vos affaires sont posées dans un algéco au fond du centre d’entraînement, que vous êtes tout seul à faire des tours de terrain et que vous n’avez pas accès à votre vestiaire, forcément, vous en souffrez. Ce serait mentir que de dire le contraire. Mais je ne veux pas rester là-dessus, il faut que j’avance. (…) L’année dernière, c’était une saison très compliquée pour moi, d’ailleurs, je n’ai pas beaucoup parlé. J’ai été mis de côté pendant une grande partie de la saison, je m’entraînais tout seul, je venais ici, je ne voyais personne, donc ce n’était pas facile à vivre », a-t-il déclaré sur RMC.