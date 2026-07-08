Le PSG prête Gabriel Moscardo en Liga

Nouveau départ pour Gabriel Moscardo. Un peu plus de deux ans après son arrivée au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain brésilien va découvrir un nouveau championnat. Le PSG a annoncé ce mercredi son départ en prêt à l’Espanyol Barcelone, 11e de Liga la saison dernière. Pour rappel, Moscardo n’a encore jamais joué en Ligue 1 avec le club de la capitale.

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Gabriel Moscardo prêté au RCD Espanyol. ✍️



👉 Arrivé au Paris Saint-Germain au mois de janvier 2024, le milieu de terrain brésilien rejoint le RCD Espanyol de Barcelone, en première division espagnole, dans le cadre d’un prêt d’une saison sans option d’achat.



🗞️… pic.twitter.com/MaSiIAtMyQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2026

«Gabriel Moscardo prêté au RCD Espanyol. Arrivé au Paris Saint-Germain au mois de janvier 2024, le milieu de terrain brésilien rejoint le RCD Espanyol de Barcelone, en première division espagnole, dans le cadre d’un prêt d’une saison sans option d’achat. Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Gabriel pour sa saison avec le RCD Espanyol de Barcelone», indique le communiqué du PSG. Après un prêt compliqué à Reims lors de la saison 2024/2025 (10 matchs), le milieu de 20 ans avait rejoint Braga la saison dernière, où il avait davantage joué (39 matchs).