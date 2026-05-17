Paris FC, Antoine Kombouaré : « les joueurs du PSG avaient déjà la tête à la finale »

Fier de ses joueurs après la victoire de prestige du Paris FC face au PSG (2-1) lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1, Antoine Kombouaré a toutefois reconnu que les hommes de Luis Enrique étaient un peu dans la gestion, eux qui s’apprêtent à défier Arsenal, le 30 mai prochain, pour tenter de remporter une deuxième Ligue des Champions dans leur histoire.

La suite après cette publicité

«Je ne dirais pas ça, mais je pense qu’on a mérité notre victoire. C’est jamais facile : les joueurs du PSG jouent avec l’envie de bien faire les choses mais ils n’ont pas envie de se blesser. Ils ont tous déjà un peu la tête à la finale. Il fallait surtout bien défendre, prendre les espaces et aller les provoquer en un contre un. On les a poussés à la faute, ils ont fait un match moyen et nous, on a été à 100 % de nos possibilités. C’était la condition pour gagner». Lucide.