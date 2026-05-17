Paris FC, Antoine Kombouaré : « les joueurs du PSG avaient déjà la tête à la finale »
Fier de ses joueurs après la victoire de prestige du Paris FC face au PSG (2-1) lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1, Antoine Kombouaré a toutefois reconnu que les hommes de Luis Enrique étaient un peu dans la gestion, eux qui s’apprêtent à défier Arsenal, le 30 mai prochain, pour tenter de remporter une deuxième Ligue des Champions dans leur histoire.
«Je ne dirais pas ça, mais je pense qu’on a mérité notre victoire. C’est jamais facile : les joueurs du PSG jouent avec l’envie de bien faire les choses mais ils n’ont pas envie de se blesser. Ils ont tous déjà un peu la tête à la finale. Il fallait surtout bien défendre, prendre les espaces et aller les provoquer en un contre un. On les a poussés à la faute, ils ont fait un match moyen et nous, on a été à 100 % de nos possibilités. C’était la condition pour gagner». Lucide.
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