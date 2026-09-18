Sénégal : la première liste de Patrick Vieira avec Malang Sarr mais sans Sadio Mané

Un cycle s’achève et un autre démarre au Sénégal. Après une Coupe du Monde décevante marquée par une élimination en 16es de finale face à la Belgique (3-2), Patrick Vieira a pris les rênes de la sélection pour succéder à Pape Thiaw. Le champion du monde 98 annonçait ce vendredi sa première liste en vue des deux rencontres qualificatives pour la CAN 2027 face au Mozambique (25 septembre) et l’Éthiopie (29 septembre). Les Lions de la Téranga affronteront ensuite les Comores à Marseille dans le cadre d’une rencontre amicale (4 octobre).

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Patrick Vieira devra reconstruire sans certains cadres à l’image d’Édouard Mendy, parti à la retraite. C’est Yehvann Diouf, portier de Nice, qui devrait désormais assumer le rôle de numéro un. Pape Gueye, qui avait annoncé se retirer provisoirement de la sélection après le Mondial tant que le staff resterait inchangé, est bien présent. Les cadres Kalidou Koulibaly et Gana Gueye répondent aussi à l’appel, contrairement à Sadio Mané, touché.

La Ligue 1 bien représentée

Petite nouveauté : la présence de Malang Sarr, appelé pour la toute première fois avec le Sénégal. Le défenseur de Hull City, Nobel Mendy, est là, le Monégasque Sadibou Sané et l’ancien Havrais Arouna Sanganté aussi. Sans surprise, Ibrahim Mbaye, Iliman Ndiaye et Lamine Camara sont également convoqués par Patrick Vieira, tout comme le Rennais Issa Soumaré, dont la présence reste une petite surprise.

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📋 La liste des 29 Lions retenus par le selectionneur national Patrick Vierra pour les trois prochains matchs de l’équipe nationale du Sénégal : le 25/09 contre le Mozambique, le 29/09 contre l’Ethiopie et le 04/10 contre les Comores. #Gaindeyi pic.twitter.com/X5xfJJt7QP — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) September 18, 2026

Pape Demba Diop n’est pas convoqué, pas plus que Pathé Ciss. Patrick Vieira en a dit davantage sur l’absence de Sadio Mané, qui n’a toujours pas annoncé verbalement sa retraite internationale. «Sadio Mané a un pépin physique, raison de son absence, mais il sera là sur le prochain rassemblement », a indiqué le champion du monde 1998 lors de sa conférence de presse.

La liste complète :

Gardiens : Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Al-Shabab), Ngagne Demba Thiam (Monza), Mamour Ndiaye (ASSE)

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Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Nobel Mendy (Hull City), Malang Sarr (NEOM), El Hadji Malick Diouf (Brentford), Moussa Niakhaté (OL), Mamadou Sarr (Real Sociedad), Sadibou Sané (Monaco), Arouna Sanganté (Séville FC), Lamine Sy (Auxerre)

Milieux de terrain : Idrissa Gana Gueye (Al-Diriyah), Pape Alassane Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Rassoul Ndiaye (Le Havre), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich), Pape Matar Sarr (Juventus Turin)

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Attaquants : Ibrahim Mbaye (Aston Villa), Iliman Ndiaye (Manchester City), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Abdallah Sima (Lens), Assane Diao (Côme), Nicolas Jackson (Aston Villa), Boulaye Dia (Rennes), Issa Soumaré (Rennes), Mamadou Diakhon (Bruges), Pape Moussa Fall (Metz)