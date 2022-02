La Premier League va alléger son protocole sanitaire

103 cas positifs dans les clubs, 20 matches annulés durant la période hivernale. La Covid-19 n'a clairement pas épargné le championnat anglais ces dernières semaines. Pourtant, la Premier League a décidé, ce jeudi, de retirer, à partir du 11 février prochain, certaines restrictions liées au contexte sanitaire, en raison d'une baisse significative du nombre de contaminés parmi ses joueurs. Après une réunion organisée entre les différentes formations de Premier League, la Ligue a en effet décider d'alléger son protocole.

Ainsi «bien que l'obligation de garantir la distanciation sociale à l'intérieur soit maintenue, les restrictions telles que le port du masque dans les zones intérieures et les limites du temps de traitement sont supprimées», a affirmé la Ligue. À partir de lundi prochain, les joueurs et les membres du staff de chaque équipe n'auront ainsi plus qu'à se faire tester deux fois par semaine. Des contraintes qui pourraient même définitivement disparaitre d'ici la fin du mois : «les mesures d'urgence Covid-19 de la Premier League font l'objet d'un examen régulier, dans le but de les faire expirer à la fin de ce mois», précise en ce sens le communiqué publié ce jeudi.