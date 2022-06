Le nouveau coup de poignard de Javier Tebas au FC Barcelone

Entre Javier Tebas et le FC Barcelone, rien ne va plus. Toujours prêt à enfiler son costume de gendarme financier, le président de LaLiga n’hésite pas une seconde à critiquer publiquement tous ceux qui, selon lui, ne respectent pas les règles. Le Paris Saint-Germain et Manchester City peuvent en témoigner. Mais Tebas sait aussi malmener les clubs phares de son championnat.

Englué dans une crise financière, le FC Barcelone le sait bien. Alors que la direction blaugrana fait miroiter des recrues de renom, Tebas adore savonner la planche de Joan Laporta dans les médias. C’est particulièrement le cas dans le dossier Lewandowski. Alors que les Culés tentent d’enrôler le Polonais, Tebas ne cesse de clamer que le Barça n’a pas les moyens de le recruter. Ce qui avait fini par sérieusement agacer Laporta.

Le clan Lewandowski doute

« Je lui demande de s'abstenir de faire des déclarations sur le fait que le Barça peut ou non signer un joueur. Vous portez clairement atteinte aux intérêts du FC Barcelone et, de plus, je ne sais pas si vous faites ces déclarations volontairement ou non. S'il les fait volontairement, c'est un signe clair qu'il veut nuire aux intérêts de Barcelone. Et s'il les fait involontairement, c'est une preuve supplémentaire de son incontinence verbale et de son désir d'être sous les feux de la rampe. Je ne pense pas que ce soit sa place », déclarait le président barcelonais le 1er juin dernier.

Mais aujourd’hui, Mundo Deportivo nous dévoile l’une des raisons qui a provoqué cet énorme coup de gueule de Laporta. Face aux déclarations publiques de Tebas, le clan Lewandowski a commencé à douter de la faisabilité de l’opération. Résultat : l’agent de Lewandowski, Pini Zahavi, a directement appelé Laporta la semaine dernière pour avoir des explications. Lorsqu’il a décroché son téléphone, Laporta n’avait pas encore entendu les déclarations de Tebas. Il a donc découvert la chose via Zahavi. On comprend mieux la raison de son courroux, d’autant que l’affaire est loin d’être terminée.