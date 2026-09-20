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Atlético de Madrid - Real Madrid : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Diomandé et Mbappé @Maxppp
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Jour de derby à Madrid ! Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de l’Atlético de Madrid ce dimanche à 16h15, dans le cadre de la 7ème journée de Liga. Les Colchoneros s’organisent en 3-4-3 avec Oblak dans les buts. Pubill, Romeo et Hancko sont en défense. Giuliano Simeone, Llorente, Cardoso et Grimaldo occupent le milieu de terrain. Lee, David et Baena vont animer l’attaque de l’Atlético de Madrid.

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Les Merengues s’articulent en 4-2-3-1 avec Courtois aux cages. La défense madrilène est composée de Dumfries, Konaté, Huijsen et Cucurella. Valverde et associé à Tchouaméni et sont placés juste devant la défense. Güler, Bellingham et Vinicius vont épauler en attaque Mbappé placé en pointe.

Les compositions

Atlético de Madrid :

Atlético

4-4-2
Officielle

Real Madrid :

Real Madrid

4-2-3-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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