Le retour possible de Manuel Neuer en sélection met le feu à l’Allemagne !

Skysports Allemagne a lancé le pavé dans la mare la semaine dernière, en annonçant que Manuel Neuer faisait partie d’une pré-liste de 55 joueurs établis par la Fédération allemande et son sélectionneur Julian Nagelsmann en vue de la Coupe du Monde 2026. Même si ce dernier a refusé de confirmer l’information le 16 mai durant une interview accordée à la chaine ZDF. Ni de la démentir. Il y a anguille sous roche, et le flou entretenu par Nagelsmann sur le sujet fait de plus en plus réagir, alors qu’il avait prévenu il y a quelques semaines que ses choix feraient jaser.

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Ancien international allemand et consultant pour Skysports, Didi Hamann a livré une révélation supplémentaire dimanche soir. « Il a parlé avec Baumann et lui a dit qu’il y réfléchissait. Il était donc au courant. C’était peut-être en mars, pendant la trêve internationale, peut-être peu avant ou peu après. Et ensuite, il lui aurait dit qu’il envisageait de faire revenir Neuer ». Oliver Baumann, c’est celui que Nagelsmann avait choisi pour succéder à Neuer après sa retraite en 2024. Pourtant, âgé de 35 ans et titulaire du côté de Hoffenheim, il ne représente pas vraiment l’avenir. Mais ses performances avaient été suffisamment solides pour qu’il parte au Mondial dans la peau du numéro 1.

Une trahison envers Baumann ?

Or cette place serait en grand danger en cas de retour de Manuel Neuer en sélection. Agé de 40 ans, il a livré des performances remarquables en Ligue des Champions cette saison (si l’on excepte sa bourde face au Real Madrid) et a épaté tous les observateurs. Et comme aucun jeune gardien ne s’est révélé, Nübel ne parvenant pas à se démarquer… L’envie de rappeler un joueur de classe mondiale est grande, mais viendrait mettre un sacré coup de canif au contrat de confiance entre Nagelsmann et Baumann, selon Didi Hamman. « S’il pense qu’il faut faire revenir Neuer pour avoir de meilleures chances, alors il doit le faire. Mais dans ce cas, il aurait dû dire à Baumann il y a six ou sept semaines : "Écoute, voilà où on en est" – et ne pas lui dire qu’il restera numéro un si ce n’est plus le cas six semaines plus tard. »

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Mais aussi entre Nagelsmann et le reste des joueurs allemands. Car selon Hamann, hormis les partenaires de Neuer au Bayern, les autres pourraient contester la décision d’un retour de Neuer aux affaires. « Je pense que beaucoup de joueurs de l’équipe – en dehors des joueurs du Bayern – n’y sont pas favorables, ou ne le seraient pas. J’aurais consulté le conseil d’équipe, ou quatre ou cinq joueurs. Je ne sais pas si le sélectionneur national l’a fait – probablement pas. Mais j’imagine qu’il y aurait beaucoup de résistance de la part des joueurs qui ne sont pas du Bayern s’il était nommé. Si j’avais été joueur et qu’on m’avait posé la question, j’aurais dit : « Non, non – Baumann tiendra bon. Baumann nous a permis de passer les qualifications. Nous avons eu des matchs difficiles. C’est grâce à lui que nous allons en Amérique. » Il y a eu des situations tendues où il nous a sauvés. Et maintenant, alors que Neuer a pris sa retraite il y a deux ans et laisse les autres gérer les qualifications, dire : « Ça y est, je suis de retour », c’est tout simplement inacceptable ».

Le débat fait rage en Allemagne, et alors que la perspective d’un retour de Neuer prend de l’ampleur, les médias relancent les sondages auprès de leurs lecteurs, en ajoutant le portier du Bayern dans l’équation. Julian Nagelsmann annoncera sa liste pour la Coupe du Monde ce jeudi, et pourra enfin s’épancher sur ses choix.