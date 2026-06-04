Liverpool : Virgil van Dijk flingue les journalistes pour Slot

Après la rencontre entre les Pays-Bas et l’Algérie hier soir (0-1), Virgil van Dijk est revenu sur la manière dont le limogeage d’Arne Slot a été rendu public à Liverpool. Le défenseur néerlandais a expliqué avoir découvert la nouvelle en même temps que les médias, alors qu’il venait tout juste de voyager avec son équipe. « Je suis sorti de l’avion samedi après-midi, et là, j’ai vu la nouvelle qui fuitait. Je n’étais même pas au courant moi-même. Apparemment, la décision a été prise le matin » a-t-il indiqué, étant choqué.

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Dans la foulée, Van Dijk a poussé un coup de gueule contre les médias, estimant que certaines personnes se sentent obligées de publier des informations assez rapidement sur les réseaux sociaux et dans la presse. « Nous vivons désormais dans un monde où tout le monde (les journalistes) veut être la première personne à révéler l’info. Ce sont ces gens-là qui en profitent. Ouais… c’est la réalité » a-t-il ajouté. Une prise de parole qui démontre une certaine frustration chez le défenseur des Reds.