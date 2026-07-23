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Manchester City : opération au dos pour Rodri !

Par Maxime Barbaud
1 min.
Rodri @Maxppp

Voilà une information qui risque de compromettre ses chances de transfert au Real Madrid. D’après The Athletic, Rodri va se faire opérer du dos dans les prochains jours. Sa durée d’indisponibilité est encore inconnue à ce stade, lui qui vient tout juste de mettre fin à sa saison après avoir remporté la Coupe du Monde avec l’Espagne.

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Le Ballon d’Or 2024 semblait avoir retrouvé son physique durant ce Mondial, après deux saisons difficiles, notamment en raison de sa grave blessure au genou en septembre 2024. Son avenir chez les Sky Blues reste incertain. En fin de contrat dans un an, le milieu de terrain de 30 ans n’a pas répondu à la proposition de prolongation de son club, alors que les Merengues réfléchissent à la recruter.

Pub. le - MAJ le
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