Sénégal : Pape Thiaw menace de ne pas faire le voyage à la Coupe du Monde

Initialement prévu ce mercredi à 15h, le départ de la délégation sénégalaise pour les Etats-Unis sera finalement retardé. Comme l’explique le journaliste de Dsports SN, Khadim Diakhaté, la situation contractuelle de Pape Thiaw a perturbé les plans de la sélection. Le sélectionneur menacerait de ne pas voyager avec son groupe tant que sa situation contractuelle ne serait pas régularisée.

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Pour rappel, le contrat du technicien a pris fin au mois de février. Depuis cette date, il officie sans aucune base contractuelle, ni salaire. Il avait tout de même poursuivi sa mission afin de préserver la stabilité du groupe avant le Mondial, précise Dsports.