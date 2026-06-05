Brésil : Carlo Ancelotti annonce une bonne nouvelle pour Neymar

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Brésil affrontera l’Egypte en match amical. Présent face aux médias, Carlo Ancelotti a une nouvelle fois été relancé sur l’état de Neymar, touché au mollet. L’occasion pour l’Italien de se montrer optimiste.

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«Je pense que c’est assez clair. Il fait un excellent travail à l’entraînement individuel. Je crois qu’il passera une IRM demain et que, si tout va bien, il pourra s’entraîner avec le groupe la semaine prochaine», a-t-il confié en conférence de presse.