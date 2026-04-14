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Ligue des Champions

L’immense hommage de Thierry Henry à Antoine Griezmann

Par Maxime Barbaud
1 min.
Antoine Griezmann @Maxppp
Atlético 1-2 Barcelone

Antoine Griezmann retrouvera les demi-finales de la Ligue des Champions. L’Atlético de Madrid a souffert ce soir dans ce quart retour à domicile face au Barça mais a fini par passer au terme d’une soirée haletante. Le Petit Prince n’a pas marqué mais il a été déterminant pour son équipe, avant de recevoir un hommage de la part de Thierry Henry sur CBS après la rencontre.

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CBS Sports Golazo ⚽️
From one French legend to another 🥹

A thank you from Thierry Henry to Antoine Griezmann for everything he has done for French football ❤️🇫🇷
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«Antoine, merci pour tout ce que tu as fait pour le football français, pour l’équipe de France, et tout simplement pour le football. Tu m’as régalé. Termine bien avec l’Atlético et bonne chance à Orlando. Et si tu as besoin de quelques choses, je connais la MLS», a envoyé l’ancien Gunner sous les remerciements du futur joueur d’Orlando. «Merci, venant de toi, une légende française, ça me touche».

Pub. le - MAJ le
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