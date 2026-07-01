Menu Rechercher
Commenter 9
Coupe du Monde

Le doublé d’Harry Kane sauve l’Angleterre et enflamme les réseaux

Par Quentin Baty
Angleterre 2-1 Rép. Dém. Congo
winamax
1 1.28 N 5.10 2 13.0 bonus 100€

Qui d’autre que lui ? Malmenée face à la République Démocratique du Congo, l’Angleterre s’en est remis à l’inévitable Harry Kane, auteur d’un doublé pour se sortir du piège congolais (2-1). Après une belle prestation du buteur des Three Lions, les réseaux s’emballent sur celui qui est devenu le 6e meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde avec 13 réalisations.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Angleterre
Rép. Dém. Congo
Harry Kane

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Angleterre Flag Angleterre
Rép. Dém. Congo Flag République Démocrate du Congo
Harry Kane Harry Kane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier