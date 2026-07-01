Coupe du Monde
Le doublé d’Harry Kane sauve l’Angleterre et enflamme les réseaux
Qui d’autre que lui ? Malmenée face à la République Démocratique du Congo, l’Angleterre s’en est remis à l’inévitable Harry Kane, auteur d’un doublé pour se sortir du piège congolais (2-1). Après une belle prestation du buteur des Three Lions, les réseaux s’emballent sur celui qui est devenu le 6e meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde avec 13 réalisations.
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