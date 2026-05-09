PSG : le plan inédit de Luis Enrique pour préparer la finale face à Arsenal

Les joueurs de Luis Enrique sont fixés. Le 30 mai, à Budapest, ils peuvent de nouveau écrire l’histoire en finale de Ligue des Champions. Le club de la capitale recevra Arsenal, et comme la saison dernière, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé devront disputer trois rencontres entre leur demi-finale retour de C1 et la finale européenne. Cependant, le plan de cette fin de saison 2025-26 est assez différent. Les Parisiens recevront Brest le 10 mai avant d’enchaîner un déplacement à Lens trois jours plus tard (un match en retard), puis un petit déplacement à Jean-Bouin afin d’y affronter le Paris FC le 17 mai.

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Contrairement à l’an passé, Paris ne sera pas encore assuré du titre de champion avant le match face à Brest et n’aura pas de finale de Coupe de France à jouer une semaine avant d’affronter les Gunners. Cela signifie que la troupe de Luis Enrique aura treize jours sans match entre le 17 et le 30 mai pour préparer la finale. Par ailleurs, le PSG aurait déjà exclu l’idée d’organiser un match amical ou un stage à l’étranger d’après L’Équipe. Le club préfère rester au Campus de Poissy pour préparer sereinement ce rendez-vous européen. Les joueurs pourront ainsi se ressourcer avec leurs proches et se vider la tête. Voilà un plan rigoureusement établi avant l’heure de vérité.