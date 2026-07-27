Al-Hilal s’attaque à Iliman Ndiaye

Très actif sur le marché des transferts, Al-Hilal poursuit son recrutement offensif. Après avoir bouclé l’arrivée de Crysencio Summerville en provenance de West Ham pour près de 80 millions d’euros vendredi, le club saoudien s’intéresse désormais à Iliman Ndiaye. Selon Fabrizio Romano, des discussions ont été entamées avec l’attaquant d’Everton pour un transfert dès cet été.

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Les négociations n’en sont néanmoins qu’à leurs débuts. Désireuse de tourner la page d’une saison qui l’a vu terminer à la 2e place de Saudi Pro League, derrière Al-Nassr, la formation entraînée par Simone Inzaghi souhaite frapper un nouveau grand coup sur le mercato afin de renforcer encore davantage son secteur offensif.