Le Bayern Munich revoit son offre à la hausse pour Sadio Mané

Et si la finale de la Ligue des Champions au Stade de France avait été le théâtre du dernier match de Sadio Mané avec Liverpool ? On peut légitimement se poser la question après les récents propos du Sénégalais. «Comme tout le monde, je suis sur les réseaux sociaux et je vois les commentaires. N'y a-t-il pas entre 60 et 70 % des Sénégalais qui veulent que je quitte Liverpool ? Je ferai ce qu'ils veulent. Nous verrons bientôt ! Ne soyez pas pressés parce que nous verrons cela ensemble.»

Telle est la volonté des Sénégalais, ainsi soit-il. Une destination semble se dessiner d'ailleurs. Il s'agit du Bayern Munich. Le géant bavarois s'apprête à perdre Robert Lewandowski, en fin de contrat dans un an, mais qui a exprimé publiquement ses envies d'ailleurs, du Barça notamment. Mané aussi termine son contrat en juin 2023, ce qui laisse peu de marge de manœuvre aux Reds pour tenter de le conserver. On peut même dire que les Anglais se sont fait une raison, qu'un départ à 30 ans du Champion d'Afrique n'est finalement pas une mauvaise chose.

Le Bayern va améliorer son offre

Liverpool ne souhaite pas non plus brader son joueur et a fixé son prix de départ à 50 M€. Une somme que le Bayern Munich ne semble pas encore prêt à lâcher. Le champion d'Allemagne a proposé une première offre très loin des attentes des Scousers avec une proposition de 25 M€, plus 5 M€ de bonus, trop faible pour être acceptée. Il va falloir élever les différents montants pour se montrer plus convaincant car le club anglais a une idée derrière la tête : financer le successeur de l'ancien Messin avec la somme que rapportera sa vente.

Selon le Daily Mail, les Bavarois vont formuler une seconde proposition dans les prochaines heures qui sera revue à la hausse et elle se rapproche doucement des positions du club vendeur. Elle devrait être de 35 M€, sans bonus d'après le média anglais. Reste maintenant à savoir si Liverpool acceptera cette somme ou s'il cherchera à faire grimper les enchères afin d'avoir la meilleure enveloppe disponible pour s'offrir un nouvel attaquant. Une chose est quasiment certaine, elle ne devrait pas suffire à couvrir tous les frais de ce nouvel avant-centre.