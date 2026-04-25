Corentin Tolisso ne va plus parler de l’équipe de France

L’OL s’est imposé non sans une certaine difficulté contre Auxerre (3-2) ce samedi au Groupama Stadium. Remplaçant au coup d’envoi car de retour de blessure, Corentin Tolisso a changé la donne une fois entrée sur le terrain avec un but et une passe décisive pour Yaremchuk. De quoi relancer le débat en équipe de France ? Pas pour l’intéressé.

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«J’étais déçu lors de la dernière sélection et je me suis fait une promesse, c’est de ne plus en parler dans les médias, affirme le milieu de terrain sur beIN Sports. Mon père y croit et il a le droit mais moi je travaille sur le terrain.» Pas appelé par Didier Deschamps sur les derniers rassemblements malgré son excellente saison, l’international français (28 sélections, 2 buts) a peu de chance d’intégrer la liste des 26 pour la Coupe du Monde.