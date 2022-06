Le PSG lance sa première offre pour Gianluca Scamacca !

La suite après cette publicité

De quoi sera fait le mercato parisien ? Force est de constater que depuis la signature du nouveau contrat de Kylian Mbappé, tout est en stand-by. Et pour cause, Luis Campos vient de prendre ses fonctions, alors que le nom du futur entraîneur n'est pas encore connu, même si tout indique que l'heureux élu pourrait bien être Christophe Galtier. Dans ce contexte, on peut imaginer que les décideurs parisiens ne veulent pas se précipiter.

Quelques noms sont tout de même sortis, comme ceux de Milan Skriniar (Inter) et Gianluca Scamacca, le buteur de Sassuolo. Et visiblement, c'est du sérieux pour le deuxième. Du très sérieux même si on se fie aux informations de Sky Sport, puisque Luis Campos a déjà contacté l'écurie transalpine pour discuter d'un transfert du joueur qui sort d'une saison à 16 buts en 36 rencontres de Serie A.

Sassuolo demande beaucoup d'argent

Selon le média italien, le nouvel homme fort parisien a offert un montant de 35 millions d'euros plus des bonus - dont les contours ne sont pas dévoilés - pour l'Italien. Une somme qui, pour l'instant du moins, ne convient pas à l'état-major de Sassuolo. Ce dernier demande ainsi 50 millions d'euros pour sa vedette, également convoitée par l'AC Milan, entre autres. Mais des deux côtés, il y a une volonté de trouver une solution et que l'opération aboutisse.

Un long feuilleton avec un sacré jeu de négociations s'est donc ouvert et risque de continuer pendant les prochains jours voire semaines. Une chose semble sûre en revanche, après la rumeur Lewandowski, Luis Campos est bien décidé à faire venir un autre attaquant de pointe à Paris. Pour remplacer un Mauro Icardi partant ? On le saura bientôt...