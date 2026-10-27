La polémique chinoise de Kylian Mbappé peut faire perdre un pont d’or au Real Madrid et à LaLiga !

La deuxième place de Kylian Mbappé au Ballon d’or 2026 derrière Harry Kane a rapidement été éclipsée par une polémique aux conséquences potentiellement lourdes. Au lendemain de la cérémonie organisée à Londres, l’attaquant du Real Madrid s’est retrouvé au cœur d’un tollé en Chine après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il semble plaisanter au sujet de Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine. Le Français réagissait à un montage humoristique le représentant en dictateur, sans avoir, selon ses propos, identifié précisément la personnalité historique à laquelle il était comparé. L’authenticité de la séquence n’avait toutefois pas pu être confirmée dans un premier temps par les services de vérification numérique de l’AFP. Cela n’a pas empêché trois marques chinoises, Dongpeng, Mengniu et Milkground, de rompre immédiatement leurs contrats avec le capitaine des Bleus. La controverse a également pris une dimension politique après la condamnation officielle du ministère chinois des Affaires étrangères. Le sujet a dépassé les 430 millions de vues sur Weibo, tandis que Mbappé, suivi par environ un million d’abonnés sur ce réseau et 1,1 million sur Xiaohongshu, a vu son compte sur cette dernière plateforme restreint. Une crise d’image qui pourrait désormais dépasser le seul cas du joueur, qui a d’ailleurs présenté ses excuses via un communiqué.

La suite après cette publicité

Javier Tebas a rapidement pris la mesure du problème. Le président de LaLiga a présenté ses excuses au peuple chinois et reconnu le préjudice causé par cette affaire. « Depuis LALIGA, nous regrettons profondément les déclarations de Kylian Mbappé qui ont causé du malaise et de l’offense en Chine. Nous comprenons le préjudice causé et, au nom de LALIGA, je tiens à adresser nos excuses sincères au peuple chinois », a-t-il déclaré. Le dirigeant espagnol a également rappelé les liens historiques noués avec le pays, évoquant « une relation de respect, de confiance et de coopération avec la Chine, ses autorités, ses institutions sportives, ses opérateurs audiovisuels et des millions de fans du football espagnol ». Une réaction qui prend une dimension particulière après les informations du média d’État chinois The Paper, selon lesquelles la télévision publique CCTV aurait suspendu la diffusion des matchs de Liga impliquant Mbappé et supprimé les publicités le mettant en scène. Une information confirmée l’agence espagnole EFE. Tebas a néanmoins prévenu que LaLiga ne pouvait pas laisser « un acte individuel ternir cette relation ni nuire aux plus de 20 clubs de nos compétitions professionnelles et à des millions de fans chinois ». Il assure que ses équipes travaillent directement «avec les partenaires chinois pour sortir de cette crise». Au-delà de l’image du Français, c’est la relation commerciale du football espagnol avec l’un de ses marchés internationaux stratégiques qui se retrouve sous pression.

La suite après cette publicité

97 millions de supporters chinois du Real Madrid

Le risque financier mérite d’être pris au sérieux. LaLiga tire plus de 900 millions d’euros par an de ses droits audiovisuels internationaux, tous marchés étrangers confondus, sur un total de droits audiovisuels proche de deux milliards d’euros par saison pour le football professionnel espagnol. La Chine représente un territoire important dans cette stratégie d’expansion, mais la valeur exacte des droits vendus sur ce marché n’est pas publique. En août 2026, LaLiga a annoncé un accord avec China Mobile Migu, partenaire numérique exclusif en Chine continentale pour les quatre saisons allant de 2026-2027 à 2029-2030. Le dispositif prévoit l’accès aux 380 rencontres de chaque saison, ainsi qu’aux résumés, aux extraits et aux contenus à la demande. Le montant de ce contrat n’a cependant pas été communiqué. Il est impossible de calculer précisément le manque à gagner qu’entraînerait une rupture de l’accord ou une renégociation à la baisse. Une suspension des retransmissions par CCTV ne signifie d’ailleurs pas automatiquement que LaLiga perd les revenus d’un contrat déjà signé. Tout dépend des clauses négociées avec les diffuseurs et de la portée réelle du boycott. Si la crise devait s’installer, elle pourrait peser sur les prochains appels d’offres, la valeur des droits et la capacité de la compétition à monétiser son audience chinoise.

Le Real Madrid a aussi beaucoup à perdre sur le plan commercial. Le club madrilène a généré 1,221 milliard d’euros de revenus d’exploitation lors de la saison 2025-2026, hors transferts, dont 539 millions d’euros issus du marketing. Ces sommes illustrent sa puissance économique, mais elles correspondent à des revenus mondiaux et ne permettent pas d’isoler la contribution de la Chine. Le club a historiquement cultivé une audience considérable dans le pays. En 2017, des données de Nielsen Sports citées par le Real Madrid faisaient état de 97 millions de supporters chinois. Le potentiel commercial reste considérable, notamment pour les partenariats, les licences, les produits dérivés et le commerce en ligne. En juin 2025, le Real Madrid avait ainsi lancé sa boutique officielle sur Tmall Global, la plateforme d’Alibaba dédiée aux marques internationales. La perte de visibilité sur les écrans chinois pourrait fragiliser cette stratégie si elle se prolongeait, en réduisant l’exposition des sponsors et l’attractivité de certaines opérations commerciales.

La suite après cette publicité

Mais les 539 millions d’euros de marketing ne doivent surtout pas être assimilés à des recettes chinoises. Sans ventilation géographique des revenus ni information sur les contrats locaux concernés, aucun montant sérieux ne peut être avancé pour chiffrer le préjudice direct subi par la Casa Blanca. Le véritable danger réside finalement dans l’effet domino que pourrait provoquer cette affaire. Pour Mbappé, la rupture de trois contrats chinois représente déjà un coup dur, auquel s’ajoutent la restriction de son compte sur Xiaohongshu et la possible disparition de futures opportunités commerciales. Pour le Real Madrid, le risque concerne aussi bien ses partenariats locaux que la vente de maillots et de produits dérivés ou la valorisation de son image auprès des consommateurs chinois. Pour LaLiga, l’enjeu est plus large, puisqu’une dégradation durable de ses relations avec les diffuseurs et les partenaires du pays pourrait peser sur ses revenus futurs et sur ceux de ses clubs. Tebas a d’ailleurs insisté sur la nécessité de protéger une relation construite pendant de nombreuses années, affirmant que « notre engagement envers la Chine, son peuple et ses institutions est ferme ». La polémique ouvre un risque économique crédible, mais son coût dépendra de la durée du boycott, de son extension éventuelle aux partenaires commerciaux et de la capacité du football espagnol à éviter que l’incident ne se transforme en crise durable.