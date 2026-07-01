Coupe du Monde 2026 : des joueurs des Pays-Bas victimes d’insultes racistes

Les internationaux néerlandais Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysencio Summerville ont été victimes d’insultes racistes sur les réseaux sociaux après avoir manqué leur tir au but lors de la défaite des Pays-Bas face au Maroc (1-1, 3-2 t.a.b.) mardi matin, en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. La Fédération néerlandaise de football (KNVB) a dénoncé des propos « discriminatoires, racistes et haineux » visant les trois joueurs.

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La KNVB a annoncé qu’elle saisirait l’organisme « Meld Online Discriminatie » afin d’examiner d’éventuelles poursuites judiciaires. Elle a rappelé que ce type d’abus n’est pas inédit, évoquant notamment les attaques racistes subies par les Anglais Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jadon Sancho après la finale de l’Euro 2021, et a souligné que « la discrimination va à l’encontre de tout ce que représente le football ».