Stuttgart recrute définitivement Bilal El Khannouss

La saison s’est terminée en Allemagne. Mais des clubs sont déjà en train de préparer la suite à l’image de Stuttgart. La formation de Bundesliga a d’ailleurs annoncé une bonne nouvelle ce lundi. «Bilal El Khannouss a évolué au VfB Stuttgart en prêt de Leicester City lors de la saison 2025/2026 qui vient de s’achever. Conformément à l’accord, le prêt a été transformé en transfert définitif, l’attaquant étant désormais lié au club pour de longues années (2028, ndlr). Lors de sa première saison, El Khannouss a disputé 41 matchs sous les couleurs du VfB Stuttgart, toutes compétitions confondues, inscrivant neuf buts et délivrant sept passes décisives. Ses performances lui ont valu une place dans l’équipe du Maroc pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dont le coup d’envoi sera donné le 14 juin 2026 pour son pays natal par un match de poule contre le Brésil.»

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Directeur sportif du VfB Stuttgart, Fabian Wohlgemuth a expliqué : « Bilal a réalisé des performances convaincantes dans toutes les compétitions avec le VfB la saison dernière et, de plus, en tant que jeune joueur, il joue un rôle central au sein de l’équipe nationale marocaine. Bilal possède déjà des qualités footballistiques exceptionnelles et, en même temps, nous voyons en lui un potentiel de développement encore important et sommes donc convaincus qu’il n’a pas encore atteint son plein potentiel. » L’aventure continue.