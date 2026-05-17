LOSC : Olivier Giroud lâche un gros indice sur son avenir

Malgré la déception d’une défaite du soir face à Auxerre (0-2), Olivier Giroud a tenu à retenir le positif en célébrant la qualification directe de son équipe pour la prochaine Ligue des Champions grâce à leur troisième place. L’attaquant français a souligné le travail acharné accompli par le groupe et le staff depuis une période compliquée en début d’année pour atteindre cet objectif majeur, dédié avant tout aux supporters. Au-delà du bilan sportif, le buteur tricolore a profité de l’occasion pour lâcher un indice de taille concernant son avenir, ouvrant grand la porte à une prolongation de contrat au micro de Ligue 1+ :

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«Déçu d’avoir perdu ce soir mais le plus important est la troisième place synonyme de Ligue des Champions directement. c’est ce qu’oi voulait depuis mi-février. On a beaucoup travaillé depuis cette période compliquée. On est récompensés ce soir, c’est top de jouer la LDC pour les supporters et le groupe. On voulait leur offrir un joli au-revoir mais ça n’est pas allé dans notre sens. On peut être fier de ce qu’on a fait. C’st un super vestiaire et un super staff, j’ai beaucoup aimé travailler avec ce groupe. Je me sens très bien ici. C’est une très belle année. Je suis content d’avoir participé. Oui, en général, on dit que quand on est bien quelque part, ça ne sert à rien d’aller chercher de l’herbe verte ailleurs. Rien n’est acté mais on discute. J’ai toujours dit que si mion corps répondait, je voulais continuer donc why not…»