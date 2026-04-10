Tottenham : Roberto De Zerbi dévoile les 7 joueurs qui l’ont impressionné

Présent en conférence de presse, à deux jours d’affronter Sunderland, Roberto De Zerbi est obligé de faire mieux que Thomas Frank et qu’Igor Tudor pour sauver les Spurs. Invité à donner ses premières impressions sur son nouvel effectif, l’Italien a donné les noms des joueurs qui l’ont le plus impressionné.

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« Je n’ai pas commencé avec beaucoup de chance ! Kudus était dans mes pensées, c’est un joueur crucial. Mais nous devons quand même aller de l’avant. (…) Ces derniers temps, j’ai regardé beaucoup de matchs, surtout ceux de Tottenham. C’est une chose de regarder le match chez soi, c’en est une autre de travailler avec eux sur le terrain. Nous avons de très grands joueurs, de jeunes joueurs. Bergvall, Gray, Tel et Simons. Nous avons des joueurs plus âgés qui sont très importants. Van de Ven est un joueur crucial pour moi. Tout comme Romero et Solanke. Je veux revoir le Gallagher que j’aimais tant à l’époque de Chelsea. Je pense que j’ai de la chance car j’ai une grande confiance en mes joueurs et en leur qualité. Je veux les aider à bien jouer. Leurs caractéristiques sont très claires pour moi », a-t-il expliqué.