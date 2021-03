OM : Rolland Courbis encense Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli à la tête de l’OM, les Marseillais semblent avoir retrouvé de la cohérence dans le jeu. Alors bien sûr, c'est encore loin d’être parfait et la lourde défaite à Nice en témoigne, mais le technicien argentin commence doucement à poser ses bases. Son arrivée a de quoi enthousiasmer les suiveurs assidus de Marseille.

Dans les colonnes de La Provence, Rolland Courbis, ancien entraîneur de l'OM et désormais consultant pour RMC, a semblé ravi de l’arrivée de Jorge Sampaoli en Ligue 1. Un entraîneur qui devrait amener de la passion et du jeu à une équipe qui semblait à l’agonie depuis quelques semaines voir quelques mois. « Ce gars (ndlr : Sampaoli) est plein d’enthousiasme. On avait de longs débats avec ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre Bielsa. Je pense qu’il va égayer l’atmosphère. Nous, les consultants et les passionnés, sommes contents de le voir avec ses explications footballistiques, même s’il y aura des désaccords. La première question que je propose que l’on se pose est la suivante : faut-il souhaiter à l’OM de terminer 5e et de se qualifier pour la Ligue Europa ou sa cousine ? J’ai ma réponse. C’est non », a-t-il expliqué.