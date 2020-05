La relation de Zinedine Zidane qui favoriserait l'arrivée d'Eduardo Camavinga au Real Madrid, le PSG accélère pour Kalidou Koulibaly

La suite après cette publicité

Les clubs de Premier League pourraient sortir le chéquier en cas de non-reprise

Le gouvernement a donné de l'air à la Premier League hier. Par la voix de son ministre de la Culture, Oliver Dowden, il a annoncé qu'il donnait son feu vert pour une reprise du championnat anglais au mois de juin. Un soulagement comme le relaient différents journaux du pays. Mais cependant, le Daily Mirror explique qu'une épée de Damoclès plane toujours au-dessus de la tête des formations de Premier League. En effet, si par malheur, la compétition venait à ne pas reprendre, les 20 écuries pourraient devoir mettre la main à la poche, encore un peu plus. En effet, les diffuseurs du championnat pourraient alors réclamer pas moins de 383 M€ de dommages, car la compétition ne sera pas allée à son terme. Une sacrée somme qui pourrait affaiblir encore un peu plus les clubs, déjà à genoux à cause de la crise du coronavirus et l'arrêt du football.

La relation amicale de Zidane qui pourrait faciliter le transfert de Camavinga

Même si pour le Real Madrid, l'objectif de l'été est de vendre avant d'acheter (37 joueurs seront sous contrat au 30 juin avec le club merengue), cela n'empêche pas de continuer à travailler sur de potentielles arrivées. Selon As, sur le dossier Eduardo Camavinga, une relation amicale de Zinedine Zidane pourrait faciliter l'arrivée du milieu de terrain du Stade Rennais rapidement. En effet, Zizou serait très proche du propriétaire du club breton, François-Henri Pinault, les négociations pourraient alors se débloquer rapidement. Le champion du monde 98 a fait du recrutement du gamin de 17 ans une priorité et son souhait pourrait très vite être exaucé.

Le PSG accélère sur Koulibaly

Alors qu'on parle beaucoup de départs cet été au Paris Saint-Germain, on en oublierait presque que le club parisien aura toujours les moyens de se renforcer. Même durant la crise qui touche le foot français et européen. Selon le Corriere dello sport du jour, le directeur sportif du club, Leonardo, aurait intensifié son pressing auprès du Napoli afin que celui-ci lui vende son défenseur central sénégalais, Kalidou Koulibaly. L'ancien Messin a la cote en Europe, notamment auprès des clubs anglais. Ce qui fait dire au média italien que le PSG se met «à défier les cadors britanniques» sur le dossier. Mais draguer le joueur et le club est une affaire. Payer la somme voulue par le club napolitain en est une autre.