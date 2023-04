Bayern : Leroy Sané heureux de l’arrivée de Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Alors qu’il retrouve Manchester City, son ancien club ce mardi soir (21 heures), Leroy Sané est revenu sur le départ de Julian Nagelsmann, son ancien manager avec qui il n’a pas réellement convaincu. «J’étais désolé qu’il ait dû partir à la fin parce que nous, en tant qu’équipe, ne pouvions parfois pas livrer les résultats que nous espérions. Je me suis toujours senti attiré par lui. Je lui souhaite le meilleur pour l’avenir et je suis sûr qu’il aura encore de très nombreuses années de succès en tant qu’entraîneur devant lui au plus haut niveau international», a-t-il expliqué au micro de Sport1.

Avant de revenir sur la nomination de Thomas Tuchel, qui compte faire de l’attaquant de 27 ans un véritable titulaire. En 32 matchs toutes compétitions confondues, dont 21 en tant que titulaire, Leroy Sané avait marqué 13 buts et délivré 6 passes décivies. «Jusqu’à présent, je l’ai perçu comme un entraîneur très communicatif et très motivé qui veut laisser le moins possible au hasard. Dans de nombreux domaines, cela me rappelle aussi de travailler avec Pep. C’est amusant et je suis sûr que nous aurons beaucoup de succès avec lui».

