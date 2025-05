L’OM franchit un cap symbolique

L’Olympique de Marseille a franchi un cap symbolique cette semaine en atteignant les 25 millions d’abonnés sur ses réseaux sociaux. Une performance qui place le club phocéen parmi les 20 clubs les plus suivis au monde. Fort de ce succès digital, l’OM s’appuie sur une stratégie ciblée pour renforcer son influence au-delà des frontières françaises, notamment en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Asie. Des comptes en plusieurs langues, des contenus personnalisés, et le programme « OM Nation » ont permis de créer des communautés de fans du Mexique à la Côte d’Ivoire, en passant par le Brésil ou l’Algérie, indique La Provence.

Avec plus de 8 millions de supporters africains recensés et une croissance notable en Amérique du Sud, le club phocéen s’impose comme une marque mondiale, en pleine expansion qui plus est. Ce développement à l’international constitue un atout précieux pour l’écurie marseillaise dans un contexte économique difficile pour le football français. Ces nouveaux leviers d’influence pourraient bien peser dans la balance au moment de négocier de futurs partenariats commerciaux.