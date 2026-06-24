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Barça : une offre record de 150 M€ pour Julián Álvarez ?

Par Tom Courel
1 min.
Julian Alvarez @Maxppp

Les polémiques autour de l’Argentin sont encore d’actualités. En effet, hier, l’Atlético de Madrid a publiquement chargé Julián Álvarez et a annoncé porter plainte contre le FC Barcelone, après des déclarations de l’attaquant affirmant vouloir un transfert pour "réaliser son rêve". Par ailleurs, les Colchoneros n’ont jamais changé d’avis à propos de la rumeur l’amenant hors de la capitale : le refus est catégorique face à sa vente. En Catalogne, rien ne semble arrêter les dirigeants.

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D’après les récentes informations d’El Chiringuito, les Catalans s’apprêtent à formuler une nouvelle offre de 150 millions d’euros, grâce à une partie fixe importante et des variables liées aux performances. Le départ de Robert Lewandowski est toujours dans les têtes, mais le dossier de l’Argentin est extrêmement délicat à traiter. Cette somme est excessivement chère, mais le feuilleton estival pourrait peut-être prendre fin… De nouveaux rebondissements sont à prévoir de l’autre côté des Pyrénées.

Pub. le - MAJ le
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