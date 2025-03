Brésil : la réponse sèche de Neymar sur la rumeur Jorge Jesus

Neymar a préféré botter en touche. Depuis hier, de nombreux médias brésiliens font mention du nom de Jorge Jesus, l’ancien entraîneur d’Al-Hilal, pour récupérer le poste de sélectionneur de la Seleção. Petit hic : le Portugais n’avait pas hésité à tacler la condition physique de son ancien joueur, déplorant le fait qu’il n’avait plus le niveau pour évoluer dans son équipe en Arabie saoudite.

Hier, Neymar était présent à un évènement au Brésil, et il n’a pas pu échapper à la question portant sur l’identité du futur sélectionneur du Brésil, alors que Dorival Junior a été renvoyé de son poste. «Je suis un joueur, je n’ai rien à voir avec ça. Ne m’impliquez pas là-dedans, non. Je n’ai rien à voir et je suis en dehors de ça», a répondu Neymar, dans des propos rapportés par UOL Deporte.