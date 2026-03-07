OM : Mason Greenwood se justifie sur son attitude étonnante contre Toulouse

Au sortir d’une élimination contre Toulouse, en Coupe de France, l’Olympique de Marseille a réussi à aller chercher la victoire au Stadium (1-0) pour son deuxième rendez-vous contre le Téfécé et se replace provisoirement au troisième rang. Après la rencontre, Mason Greenwood a fait part de sa satisfaction : « je me sens très bien et cela fait du bien. On est très déçus de la semaine, car on aurait dû se qualifier le match d’avant. On a réussi à rebondir ce soir et à prendre les trois points. Les fans ont raison d’être déçus, on a sous-performé. Mais aujourd’hui, on a gagné et il faudra continuer ».

L’Anglais a été questionné sur son attitude en Coupe de France, où il a préféré rester seul dans son coin, quasi sur la ligne de touche au moment des tirs au but. « Pour vous dire la vérité, j’étais très stressé lors de la séance de tirs au but. J’étais de mon côté, la dernière fois, on a perdu quand j’étais sur le terrain, donc c’était une forme de superstition ». Et concernant ses explications avec Habib Beye lors de sa sortie, l’ex-Mancunien ajoute : « je n’étais pas déçu d’aller sur le banc, Habib Beye m’a juste expliqué les raisons de ma sortie. Je respecte le coach et ses décisions. Il doit les prendre et je n’ai aucun souci ».