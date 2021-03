Accord de principe entre Diego Costa et Benfica

Sans club depuis la fin de son aventure à l'Atlético de Madrid cet hiver (il avait trouvé un accord avec les Colchoneros pour mettre un terme à son contrat), Diego Costa est toujours à la recherche d'un nouveau challenge. Proposé notamment à l'Olympique de Marseille, l'attaquant de 32 ans a récemment vu le Benfica Lisbonne venir aux nouvelles, comme l'expliquait Goal Espagne il y a peu. Et l'Espagnol semble avoir fait son choix.

Selon Mundo Deportivo, un accord de principe a été trouvé entre l'ancien attaquant de l'Atlético et la formation lisboète pour la saison prochaine. Sauf si le principal concerné change d'avis dans les prochains mois, le média espagnol affirme que Diego Costa portera le maillot de Benfica en 2021/22. Pour rappel, le natif de Lagarto devrait toucher 3 millions d'euros de prime à la signature, et 3M€ par saison signée. On devrait donc bientôt revoir Diego Costa sur les pelouses.