Mercato : Marcus Rashford se lâche sur son avenir

Marcus Rashford et l’Angleterre s’apprêtent à disputer un 8e de finale de Coupe du Monde. La marche sera haute, car en face, c’est le Mexique dans son mythique Estadio Azteca (dans la nuit de dimanche à lundi, à 2h, heure française). Certains anciens se souviendront que c’est sur cette pelouse que Diego Maradona a écrit l’histoire face aux Three Lions en quart de finale du Mondial 1986. Le public ne sera pas avec eux, il leur sera même hostile, c’est là toute la difficulté d’un rendez-vous où ils seront tout de même favoris.

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Pas évident non plus de dire si Rashford sera titulaire ou non. Il a démarré les deux premières rencontres sur le banc, avant de s’installer dans le onze, en lieu et place d’Anthony Gordon, celui qui lui a chipé la place au FC Barcelone. C’est l’un des sujets en Angleterre, le duel à distance entre les deux hommes. Gordon évoluera au Camp Nou à la reprise. Il a fait l’objet d’un transfert à 70 M€ depuis Newcastle avant la Coupe du Monde. Pour Rashford en revanche, son retour en Catalogne s’annonce compliqué.

« Je voulais que ce soit réglé avant (la Coupe du Monde) »

Déjà parce que son poste est maintenant bien pourvu mais aussi parce que le Barça a pour le moment toujours refusé les montants fixés par Manchester United, compromettant largement son avenir sur les bords de la Méditerranée. Si rien ne bouge, il fera son retour à l’entraînement du côté des Red Devils où il est encore sous contrat jusqu’en 2028. Même s’il aurait préféré régler ça avant, sa situation ne changera pas tant qu’il est en équipe nationale. C’est ce qu’il a expliqué lors d’un point presse.

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« Je vis au jour le jour. J’ai été très clair avec toutes les personnes concernées avant la Coupe du monde : je voulais que ce soit réglé avant. Si ce n’est pas le cas, je ne m’en occuperai pas avant la fin », assume l’attaquant de 28 ans, préférant se concentrer sur l’équipe nationale plutôt que sur son avenir personnel. Il aura le temps plus tard pour cela. « Je veux être pleinement présent dans cet instant. Nous nous battons pour quelque chose de tellement important que je n’ai pas l’énergie à y consacrer». Ça a le mérite d’être clair.