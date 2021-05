AS Roma : Renato Sanches dans les bagages de José Mourinho ?

La suite après cette publicité

Le grand chantier va enfin pouvoir débuter à Rome. Après l’élimination en demi-finales de la Ligue Europa face à Manchester United, la Roma, 7ème de Serie A, doit bien finir le championnat pour espérer atteindre une hypothétique 6ème place, synonyme de qualification pour la C4. Il va également falloir préparer la saison prochaine qui sera synonyme de nouveau cycle dans la ville éternelle qui accueillera José Mourinho.

D’après les informations du Corriere dello Sport, les dirigeants romanisti travailleraient déjà sur le mercato estival et plusieurs noms sont évoqués comme celui de Renato Sanches. Le milieu de terrains lillois de 23 ans devrait quitter le nord de la France cet été et le club italien prochainement coaché par son compatriote Mourinho pourrait être une destination crédible. D’autant plus que l’ancien joueur du Bayern Munich et de Benfica a pour agent un certain Jorge Mendes, réputé proche du Special One. De quoi alimenter encore plus les rumeurs.