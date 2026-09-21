Équipe de France : Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé vont se dire leurs quatre vérités

Après un dimanche aux fortunes diverses, Kylian Mbappé (battu par l’Atlético de Madrid 2-1) et Ousmane Dembélé (vainqueur face à l’Olympique de Marseille 2-1) vont se retrouver à Clairefontaine pour le début de l’ère Zidane. Les deux leaders des Bleus n’auront pas le temps de chômer afin de préparer les rencontres face à la Turquie (25 septembre), la Belgique (28 septembre, 5 octobre) et l’Italie (2 octobre). Cependant, tous les regards seront braqués sur les deux hommes, dont les retrouvailles post déclarations sur le Ballon d’Or sont plus qu’attendues.

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Pour rappel, Mbappé avait été le premier à revendiquer le sacre du 26 octobre prochain à Londres et la star du Real Madrid n’y était pas allée de main morte sur son coéquipier. « Dembélé ? Mais il a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. J’ai tout de suite été au top, très tôt. Il a eu un parcours différent, les blessures, mais il s’est bien rattrapé », avait-il déclaré, avant d’en remettre une couche plus tard. « Certaines années, je considérais que j’étais le meilleur joueur du monde. Je ne voyais pas de joueur plus fort que moi. Après, quand Messi arrivait à la cérémonie et gagnait, je disais le meilleur joueur est sur l’estrade. Pas de problème. Quand Cristiano gagnait, je disais la même chose… Pour d’autres, je regardais et, même avec un Ballon d’Or, je ne m’échange jamais avec lui. »

Mbappé n’a pas compris, Zidane ne veut pas s’en mêler

Échaudé, Dembélé n’avait guère apprécié les deux sorties médiatiques de son ami et lui avait répondu par média interposé. « Dans toute ma carrière, je n’ai pas dit un mot, j’ai travaillé énormément. Comme je l’ai dit, je n’ai jamais été l’élu, mais j’ai bossé, et l’année dernière, j’ai été récompensé d’une année fantastique avec le Paris-SG, et puis, cette année, on verra bien, sans pression, tranquille », avait-il lâché au micro de Ligue 1+ au sortir du succès à Brest (1-0), avant de répéter au diffuseur de la Ligue 1 qu’il donnerait le Ballon d’Or à Khvicha Kvaratskhelia. « Je serais très content parce qu’il le mérite aussi. La saison qu’il a faite a été exceptionnelle. Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde. C’est pour ça qu’il mériterait d’être Ballon d’Or. » L’Équipe confirme ce matin que la réponse médiatique de « Dembouz » a surpris Mbappé qui ne s’attendait visiblement pas à une telle réaction.

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Pour son premier rassemblement en équipe de France, Zinedine Zidane tentera-t-il d’éteindre immédiatement l’incendie en convoquant les deux intéressés ? Sollicités par le quotidien sportif, l’entourage des Bleus et le nouveau staff assurent qu’il n’y a pas d’affaire et ont préféré renvoyer les curieux à la déclaration faite par Zidane lors de sa dernière conférence de presse. « Je ne veux pas siffler la fin de la récréation. La récréation existe tous les jours, ce sont les débats, ça fait partie du jeu. Je sais ce que c’est d’être Ballon d’Or et chaque joueur a envie de l’être. Il y a des discussions et c’est normal. Je pense que c’est surtout à l’extérieur, mais à l’intérieur, il n’y aura pas de problèmes. On va se concentrer pour jouer ces 4 matches et notamment la Turquie pour commencer ». Zidane a visiblement d’autres chats à fouetter. À Mbappé et Dembélé de régler leur différend en bonne intelligence…