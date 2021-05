Willian veut retourner à Chelsea

En fin de contrat l'été dernier, Willian avait décidé de quitter Chelsea. Le Brésilien posait ainsi ses valises dans un autre club londonien : Arsenal. Mais la mayonnaise n'a pas vraiment pris avec les Gunners (37 matches, 1 but et 7 assists). Et le joueur sous contrat jusqu'en 2023 pourrait partir rapidement.

C'est ce qu'annonce Skysports ce mardi après-midi. Le média britannique assure que Willian aimerait relever un autre challenge et qu'il pense à un départ. Sa priorité serait d'ailleurs de retourner à Chelsea. Il a toutefois des touches en MLS avec l'Inter Miami. Il reste à connaître la position des Gunners.