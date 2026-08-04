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Chelsea finalise le transfert de Pep Chavarria

Par Dahbia Hattabi
Pep Chavarría @Maxppp

Cet été, Chelsea a perdu Marc Cucurella, qui a rejoint le Real Madrid pour 60 M€. Pour le remplacer, le nom de Pep Chavarria a rapidement été cité dans les médias. Ce mardi, il semble que le joueur de 28 ans se rapproche de Londres.

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The Athletic révèle qu’un accord est imminent entre les Blues et le Rayo Vallecano, où le latéral gauche est sous contrat jusqu’en 2030. Le montant de l’opération n’a pas encore filtré, mais il faut rappeler qu’il dispose d’une clause de départ fixée à 50 M€.

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