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Coupe du Monde 2026 : l’Argentine a pu s’entraîner avant la finale, contrairement à l’Espagne

Par Sasha Nahon
1 min.
Lionel Scaloni @Maxppp
Espagne Argentine
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À la veille de la finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, l’Argentine est parvenue à maintenir sa dernière séance d’entraînement malgré les violents orages qui touchent le New Jersey. Soumise aux stricts protocoles de sécurité en vigueur aux États-Unis, l’Albiceleste a attendu une accalmie pour pouvoir retrouver les terrains et poursuivre sa préparation avant le rendez-vous décisif de dimanche.

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De son côté, l’Espagne n’a pas eu la même réussite. Face aux conditions météorologiques, la Roja a renoncé à s’entraîner sur la pelouse et s’est finalement rabattue sur une séance en salle. Une différence de préparation notable à seulement 24 heures de la finale entre les deux sélections.

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