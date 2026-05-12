Élections au Real Madrid : pourquoi il est presque impossible de se présenter face à Florentino Pérez

Avant sa prise de parole inattendue, Florentino Pérez était au cœur de nombreuses rumeurs. Certains le disaient démissionnaire, d’autres malade. Au final, c’est un Pérez plus combattif que jamais, voire trop, qui s’est présenté face aux médias pour annoncer, entre autres, que de nouvelles élections présidentielles allaient se tenir. «Je regrette de vous informer que je ne démissionnerai pas. J’ai demandé à la commission électorale d’engager le processus des élections du conseil d’administration, pour lesquelles ce conseil se présentera. Je me présente aux élections, car certains groupes ont tenté de prendre le contrôle du club et prétendent que le Real Madrid est en plein chaos».

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Un adversaire potentiel identifié…

En clair, le patron de la Casa Banca, qui avait été réélu l’an dernier jusqu’en 2029, a envoyé le message suivant : « si vous aimez me critiquer, alors venez me battre dans les urnes et je m’inclinerai. » Un coup qui pourrait être interprété comme une réaction coup de poing d’un vrai chef. Pérez a d’ailleurs évoqué un supposé opposant sans jamais citer son nom. «Je les organise cette année pour qu’il y ait des candidats. Que ce monsieur qui discute avec les compagnies d’électricité et qui a un accent sud-américain se présente. Un accent mexicain. Ceux qui disent que nous sommes très mauvais, que nous sommes une dictature. Que ce monsieur dont nous parlons se présente, ainsi que tous ceux qui le souhaitent».

Pour Marca, l’homme auquel fait référence Pérez se nomme Enrique Riquelme Vives, actuel président-directeur général de Cox Energy, une entreprise espagnole spécialisée dans le photovoltaïque. A seulement 37 ans Riquelme Vives fait partie des entrepreneurs latino-américains les plus influents dans la lutte contre le changement climatique et il s’était distingué en 2021 en laissant entendre qu’il envisageait à l’époque de se présenter face à Florentino Pérez. En vain. Riquelme Vives est-il toujours une menace pour Pérez ? S’il n’est pas ici question de remettre en cause l’accomplissement XXL de Florentino Pérez au Real Madrid, force est de constater que le patron de la Casa Blanca ne semble pas prendre un grand risque, même à 79 ans, en remettant son fauteuil de président en jeu.

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…qui devra être socio depuis 20 ans et sortir 187 M€ de sa poche

Pour s’en rendre compte, il suffit d’aller jeter un oeil aux critères requis pour être candidat à la présidence, avec un premier obstacle de taille pour tout novice. Il faut donc être de nationalité espagnole. Être majeur et jouir de la pleine capacité juridique. Être en règle vis-à-vis de ses obligations sociales. Être socio du club depuis au moins 20 ans sans interruption pour le président, 15 ans pour les vice-présidents et 10 ans pour les autres postes. Ne pas faire l’objet d’une sanction l’empêchant d’exercer des fonctions dirigeantes. Ne pas occuper de fonction dirigeante dans d’autres clubs de football, ni être en activité en tant que joueur, arbitre, entraîneur ou technicien de ces clubs au moment de la proclamation de sa candidature. Fournir, en temps voulu, une garantie bancaire selon les termes, conditions et montant fixés par la loi 10/1990 et les autres dispositions applicables, et conformément aux exigences prévues aux points 3 et 4 de la section C du présent article. Et ce n’est pas tout.

En plus de devoir prouver sa qualité de socio durant 20 ans sans interruption, le potentiel futur candidat devra également fournir une garantie bancaire XXL. En effet, chaque candidature doit fournir : la désignation d’au moins le président et d’un nombre de membres ne pouvant être inférieur à neuf. Être signée par les candidats, dont la signature doit être certifiée, et comporter une déclaration formelle d’acceptation de la proposition. Être accompagnée d’une pré-garantie bancaire émanant de tout établissement de crédit, banque ou caisse d’épargne inscrite au registre des établissements de la Banque d’Espagne, garantissant au minimum quinze pour cent (15 %) du budget général des dépenses du club et dont le texte stipulera qu’elle deviendra automatiquement une garantie définitive dans le cas où, au cours de la procédure électorale actuellement en cours, cette candidature à la présidence et au conseil d’administration du Real Madrid Club de Football était élue et une fois que le candidat à la présidence du Real Madrid Club de Football prendrait ses fonctions. Dans cette garantie, l’établissement de crédit, la banque ou la caisse d’épargne qui l’émettra devra indiquer qu’elle a été accordée en tenant compte du patrimoine personnel des candidats, et avec pour seule et unique garantie le patrimoine personnel desdits candidats au conseil d’administration. Et pour ceux qui ont du mal à se faire une idée de ce que représente le montant, il est tout simplement demandé aux candidats de garantir 15% du budget du Real Madrid (1,28 milliard d’euros), soit 187 M€. Autant dire avoir un compte en banque qui élimine pas mal de potentiels candidats au trône.