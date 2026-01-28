OL, Endrick : « je ne suis pas là pour rigoler ou faire des blagues »

Endrick continue de faire rêver les supporters, mais cette fois-ci ce n’est pas avec ses prouesses techniques. En effet, le jeune Brésilien (19 ans), arrivé dans les rangs de l’Olympique Lyonnais durant la fenêtre hivernale, fait déjà lever les foules. Auteur de trois buts contre Metz le week-end dernier en Ligue 1 (2-5), mais également d’une réalisation face au LOSC en seizième de finale de Coupe de France (1-2), la recrue impressionne de plus en plus sur le front de l’attaque. Peu utilisée par le Real Madrid cette saison et envoyée en prêt sec à Lyon, la pépite semble désormais épatée les fans de l’OL. Lors d’un récent entretien accordé à Ligue 1+, il a d’ailleurs adressé un message rempli de détermination aux supporters.

« Il faut qu’ils s’attendent à ce que je me batte pour eux sur le terrain. Tant que je serai ici, je ferais tout pour Lyon. Je ne suis pas venu pour rigoler, ou comme on dit au Brésil, faire des blagues. Je suis venu pour jouer, pour gagner puis pour les aider », a-t-il prononcé au diffuseur de la Ligue 1 montrant une réelle envie de pousser la formation de Paulo Fonseca vers le haut jusqu’à la fin de saison. Premier de Ligue Europa, et déjà qualifié pour le tour suivant, l’OL pourra compter sur les talents d’Endrick pour l’emmener le plus loin possible sur la scène européenne.