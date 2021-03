Betis : deux gros clubs pensent à Nabil Fekir !

La suite après cette publicité

Nabil Fekir attise les convoitises. L'international tricolore, pas retenu par Didier Deschamps pour la trêve actuelle, brille de mille feux depuis le début de l'année civile 2021, et prouve à ses dirigeants qu'ils avaient vu juste en faisant un gros pari sur lui à l'été 2019 (environ 20 M€). Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Betis, le milieu offensif français se trouverait dans le viseur du Stade Rennais comme nous vous le révélions.

Mais ce n'est pas tout, puisque des écuries encore plus huppées que la formation bretonne commencent à venir aux nouvelles. Selon les informations de Sport, l'international français qui a changé récemment de représentants pour rejoindre l'agence Promoesport, intéresserait fortement Arsenal. Mikel Arteta aurait ainsi coché le nom du champion du monde 2018 si les Gunners ne parvenaient pas à conserver Martin Odegaard.

Joan Laporta est fan

Auteur de trois réalisations et six passes décisives cette saison en Liga, Nabil Fekir a aussi tapé dans l'œil de Joan Laporta, le président du FC Barcelone. C'est la publication andalouse Estadio Deportivo qui explique que l'avocat catalan a déjà commencé à étudier des formules pour une arrivée du joueur formé à l'OL. Il passerait à l'attaque en cas de départ de Lionel Messi notamment.

Le club andalou a besoin d'argent, et demandera logiquement un montant bien inférieur aux 90 millions d'euros de sa clause libératoire. Divers médias évoquaient un montant compris entre les 20 et 30 millions d'euros. On rappelle que l'Olympique Lyonnais touchera 20% du montant de la revente du joueur. Jean-Michel Aulas peut donc commencer à se frotter les mains.