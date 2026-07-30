Monaco a accepté l’offre de 50 M€ du PSG pour Maghnes Akliouche !

Le Paris Saint-Germain tient sa première grosse recrue de l’été. Ciblé depuis de nombreux mois par le club de la capitale, Maghnes Akliouche n’a jamais été aussi proche de le rejoindre. Nous vous révélions ces derniers jours que le joueur avait la ferme ambition de signer chez les Rouge et Bleu. Et selon les informations de L’Équipe, Monaco vient d’accepter la toute dernière offre formulée par son homologue.

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Hier, le club de la Principauté avait rejeté une proposition estimée à environ 45 millions d’euros pour l’international tricolore, auteur de 6 buts et 6 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1 la saison passée. La nouvelle, rehaussée à hauteur de 50 millions d’euros, a bien été acceptée. Tous les signaux sont donc au vert pour le transfert du milieu offensif de 24 ans, qui viendrait théoriquement combler le départ de Kang-In Lee, transféré à l’Atlético de Madrid pour 40 millions d’euros.

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Le PSG poursuit avec le made-in France

Pour Maghnes Akliouche, natif de Tremblay-en-France, ce transfert dans la capitale sonne comme un retour aux sources. Le gaucher, convoqué pour la dernière Coupe du Monde par Didier Deschamps, cochait toutes les cases recherchées par Luis Enrique. Nous vous révélions il y a quelques semaines que le joueur avait eu un entretien avec le coach parisien. Cette conversation, au cours de laquelle Akliouche avait donné son accord pour rejoindre le club, l’avait rassuré.

D’après L’Équipe, le joueur doit désormais s’entendre sur les modalités de son contrat, mais les deux parties ne devraient pas avoir trop de mal à trouver un terrain d’entente. De son côté, Paris assume sa volonté de miser sur les talents locaux, comme c’est désormais le cas depuis plusieurs années. Akliouche devrait ainsi retrouver de vieilles connaissances dans la capitale : Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez, Lucas Chevalier ou encore Bradley Barcola, qui a néanmoins de grandes chances de quitter le club cet été.