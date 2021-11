OM : la franche mise au point de Boubacar Kamara

La suite après cette publicité

Boubacar Kamara, le minot de la Soude, est en fin de contrat en fin d'année dans son club formateur, l'Olympique de Marseille. Son avenir est donc sur toutes les lèvres. Après Galatasaray, il était attendu en conférence de presse. Il n'est pas venu. Ce mardi, il s'en est expliqué : « vendredi je ne suis pas venu, je n'ai pas séché, le club était au courant, il était prévenu en amont. C'est strictement personnel, ça regarde moi et le club, ce n'est pas par rapport à ma prestation, je n'ai pas fui la presse. Quand on a été éliminé en Coupe de France, j'ai été le premier à aller en conférence de presse pour dire que j'avais honte. ».

Juste après ce préambule, les questions sur son avenir ont fusé. « C'est mon représentant qui gère ça, les offres reçues ou pas. Ce qu'il y a dans les offres, c'est confidentiel, ce n'est pas à moi de m'exprimer. J'ai qu'une seule chose à faire me concentrer sur le terrain, être le plus efficace pour remplir les objectifs. Ce dont j'ai envie, c'est de continuer à travailler, à progresser, gagner des titres, travailler dans de bonnes conditions. Tout ce qui est lié au contrat, c'est mon représentant. Quand j'aurai pris ma décision, je serai le premier à venir », a-t-il commencé à expliquer, avant de poursuivre.

Il est encore en réflexion

« Je suis jeune, j'ai encore l'avenir devant moi. Le coach, sa nouvelle philosophie de jeu, surtout pour le numéro 6, j'apprends à comment jouer au milieu de terrain pour le coach, il nous demande à Pape et moi de ne pas bouger, d'attendre le ballon, de ne pas y aller et de jouer en une ou deux touches, rapidement. Depuis le début que je joue au milieu, avec AVB, on bougeait beaucoup, on changeait de postes, il faut que j'apprenne à mieux me canaliser et à rester en place au milieu de terrain. Je suis toujours en réflexion. C'est passé, après ce qui a été dur c'est d'avoir l'impression de ne pas avoir eu le choix. C'est du passé, ce n'est pas arrivé qu'à moi dans l'effectif, donc c'est passé », a-t-il conclu sur le sujet.

Une mise au point qui ne devrait pas franchement ravir les fans de l'Olympique de Marseille, qui n'avaient déjà pas du tout aimé son absence en conférence de presse vendredi dernier. Il ne reste que peu de temps à Pablo Longoria pour prolonger le joueur formé au club et la sortie de ce mardi n'incite pas franchement à un optimisme débordant...

Avec Parions Sport en Ligne, nous vous offrons 10€ (sans dépôt) et le bonus de bienvenue avec le code FM160. Misez 160€ sur une victoire 1-0 de l’Olympique de Marseille et tentez de remporter 1 104 € (cote à 6,90). Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato. (cotes soumises à variation)