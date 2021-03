L’Angleterre a les jeunes les plus prometteurs du monde

La suite après cette publicité

Ces dernières années, l’Angleterre a su développer au mieux sa formation. De plus en plus de jeunes joueurs anglais s’imposent dans leurs clubs et surtout dans d’autres championnats que la Premier League. Selon le dernier rapport du CIES, l’Angleterre est d’ailleurs le pays avec les joueurs les plus prometteurs au monde en fonction du capital expérience. Et c'est en partie grâce au Borussia Dortmund.

Les jeunes joueurs anglais sont les jeunes qui ont le plus de temps de jeu dans les meilleurs clubs européens depuis janvier 2020. L’étude de l’Observatoire du football qui pondère « les minutes de championnat disputées par les footballeurs avec le niveau sportif de leurs clubs d’emploi à l’échelle globale » l’illustre. Dans les joueurs nés en 2000, c’est Jadon Sancho, titulaire indiscutable à Dortmund, qui arrive en tête devant Alphonso Davies et son coéquipier à Dortmund Erling Haaland. Pour l’année 2001, c’est le talent d'Arsenal Bukayo Saka et la pépite de Manchester United, Mason Greenwood qui dominent le classement devant le français de l’AS Monaco Benoit Badiashile. Même sur les joueurs nés en 2003, c'est Jude Bellingham qui pointe à la deuxième place derrière Florian Wirtz du Bayer Leverkusen. Les Three Lions ont donc des beaux jours devant eux.